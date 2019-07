Ein Appell an die Courage

Heppenheim.In der vergangenen Spielzeit standen die Jazz-Sparten von Forum Kultur – „Jazz is flowering“ und „Jazz im Marstall“ – unter dem Motto „Frauenpower – Powerfrauen“. Entsprechend traten zahlreiche Musikerinnen auf den Bühnen der Kreisstadt auf. Wer sich das aktuelle Programm anschaut, wird erkennen: Es geht fast nahtlos so weiter. Zum Auftakt ist das A-Capella-Quartett Of Cabbages and Kings am

...