Ein außergewöhnlicher Abi-Jahrgang

Heppenheim.„It’s gonnABI legendary!“ lautet das Motto des Abi-Jahrgangs 2020 am Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium. Und in der Tat wird das Corona-Abitur wohl allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Schließlich musste die Schule für die feierliche Übergabe ebenso ein neues Format finden, wie für die vorangegangen Prüfungen. Gleichwohl haben laut Mitteilung des Gymnasiums 77 Schüler den Bedingungen

...