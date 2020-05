Ein Bäcker wird zum Bildhauer

Heppenheim.Besucher, die regelmäßig über den Heppenheimer Friedhof oder einem in den Stadtteilen gehen, sind sie sicherlich schon aufgefallen: die betenden Hände auf ganz unterschiedlichen Grabsteinen in verschiedenen Größen. So mancher hat sich dann vielleicht schon gefragt, welcher Künstler diese Hände modelliert hat. Es handelt sich hierbei um die Gestaltung von Giovanni Torrigiani, seit 40 Jahren

...