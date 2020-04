Ein eigenes Paradies am Schlossberg

Heppenheim.Annette Brusis strahlt dieser Tage mit dem herrlichen Frühlingswetter um die Wette. Nach zwölf Monaten Plackerei ist es nämlich soweit: Sie setzt die ersten Rebstöcke in ihrem Weingarten. Vor einem Jahr hat Brusis den Weinberg in der Steillage am Schlossberg gekauft und ihn seitdem mit Unterstützung ihrer beiden Söhne hergerichtet. Beraten wird die promovierte Augenärztin vom früheren

...