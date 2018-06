Ein Gläschen Wein gab’s gratis

Anzeige

Heppenheim.„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang Udo Jürgens. Genauso alt ist der Bergsträßer Weinmarkt in diesem Jahr geworden. Deutlich älter waren viele der Heppenheimer Mitbürger, die am gestrigen Donnerstag zum Senioren-Nachmittag in das Festzelt gekommen waren: Neun von ihnen, so ergab die Abfrage vom charmanten Moderator Christoph Zahn, waren sogar über 90 Jahre alt. „Das liegt an der guten Hepprumer Luft“ mutmaßte Zahn.

Erstmals hatte nicht die Caritas unter der Leitung von Else Adler die Organisation der Veranstaltung übernommen, die es seit 1973 gibt. Stattdessen übernahm das Sozialamt der Stadt das Zepter – und trat in wahrlich große Fußspuren. Doch die beiden Organisatorinnen Medrida Serdani und Sandra Maurer machten ihre Sache prima. Alles klappte wie am Schnürchen. Vieles blieb zur Freude der Gäste beim Alten: Es gab ein buntes Programm und jeder Gast bekam ein Stück Fleischwurst samt Laugenbrezel. Christoph Zahn schaffte es sogar, Erste Stadträtin Christine Bender zu überreden, jedem ein Glas Wein auf Kosten der Stadt zu spendieren.

Der Magistrat schunkelte mit

Zahn selbst erinnert sich noch an die Anfänge des Weinmarktes, als er mit Vater und Schwester durch die Altstadt spazierte. Nachmittags habe es seinerzeit noch kein Programm gegeben. Christine Bender freute sich über die vielen Gäste und bedankte sich bei den ehrenamtlichen Helfern von Maltesern und der Freiwilligen Feuerwehr für die Fahrdienste. Nur so war es möglich, dass auch Menschen an dem Fest teilnehmen konnten, denen das sonst verwehrt bleibt. Oskar Ringhof sorgte mit einer ersten Schunkelrunde gleich für ausgelassene Stimmung im Zelt. Auch die Mitglieder des Magistrats, der fast vollständig erschienen war, schunkelten fröhlich mit.