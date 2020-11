Ein „Kommunales Kino“ der anderen Art

Heppenheim.Der Heppenheimer CDU-Stadtverordnete Volker Gerstofer ist derzeit nicht zu beneiden: Nach einer Sprunggelenk-Operation ist der Jurist auf Krücken angewiesen. Entsprechend schwer war es für ihn, zur jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses in den Kurfürstensaal zu gelangen. Stichwort: Treppensteigen.

Zudem gab Gerstorfer im Verlauf der Sitzung zu verstehen: „Spätestens jetzt weiß auch ich, wie wichtig es ist, an geeigneten Stellen auch einmal eine Pause einlegen zu können.“ Und just mit diesem Satz brach er eine Lanze für das Konzept der „beSITZbaren Stadt“, das Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) den Ausschussmitgliedern im Rahmen ihrer Sitzung vorstellte.

Für besagtes Konzept wurde ein Team um Professor Bernhard Meyer vor knapp eineinhalb Jahren vonseiten der Stadtverwaltung beauftragt. Erklärtes Ziel ist es laut Burelbach, die Aufenthaltsqualitäten in der Kernstadt von Heppenheim zu verbessern. Angesprochen sollen damit in erster Linie ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen werden, deren Lebensmittelpunkt sich mehr und mehr in die eigene Wohnung oder deren unmittelbare Umgebung verlagert.

Will heißen: Für sie sollen im Rahmen der „beSITZbaren Stadt“ tatsächlich mehr Sitz- und Verschnaufgelegenheiten im gesamten Innenstadtbereich geschaffen werden, damit sie auch künftig am sozialen Leben der Stadt teilhaben können. Entsprechend liegen dem Abschlussbericht von Meyers Team Gespräche mit Senioren in Alteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden sowie der Stadtverwaltung zugrunde. Darauf basierend wurde ein Wegenetz erstellt mitsamt potenziellen Standorten für die neuen Sitzgelegenheiten.

Wie dem Abschlussbericht weiter zu entnehmen ist, werden hierfür (vorerst) 55 neue Sitze empfohlen – angefangen bei sogenannten „Kurzzeitsitzen“ (41), über Zweier- und Dreierbänke sowie „Dreierbänke Rollator“. Einige Sitzgelegenheiten im Bestand sollen zudem umgebaut oder erneuert werden.

Als mittlere Investitionssumme nennen die Planer um Professor Meyer einen Nettobetrag von 33 600 Euro – wenngleich der Bürgermeister einräumte: „Ich gehe davon aus, dass das nicht reichen wird. Aber es ist trotzdem gut angelegtes Geld.“ Als Begründung führte er an: „Ähnlich wie beim Radverkehrskonzept handelt es sich hier um einen Leitfaden, der weiteren Gesprächen und Diskussionen als Grundlage dienen soll.“ Zudem teilte Burelbach mit, dass die neuen Sitze im Einklang mit der Umgestaltung von Parkhof und Innenstadt stehen sollten. Beides steht in absehbarer Zukunft auf dem Programm der Stadtplaner.

Die Anforderungen an ein Objekt, das geeignet ist, kurzfristig Kraft zu schöpfen, sind unterdessen vergleichsweise hoch. Laut Abschlussbericht sollte eine Sitzfläche beispielsweise so hoch sein, dass ein Aufstehen durch Gewichtsverlagerung möglich ist. Die Sitzfläche sollte deshalb entsprechend abgeschrägt sein. Ferner steht im Bericht: „Für eine Positionierung im Gehweg soll der Flächenverbrauch gering sein.“ Und nach Regen sollte das Wasser schnell ablaufen und der Trocknungsprozess „günstig verlaufen“.

Die Macher des Konzepts haben hierfür nach eigenen Angaben zwei geeignete „Banktypen“ in Erfahrung gebracht: den Typ „Kommunales Kino“, der einen kurzweiligen Aufenthalt an markanten Orten ermöglicht, sowie den Typ „Treffpunkt“, der als eine Art Sammelpunkt die Möglichkeit zu einem netten Plausch bietet.

Rege diskutiert wurde das vorgelegte Konzept schon mal von den Ausschussmitgliedern. Von den meisten Fraktionen gab es lobende Worte, ebenso vom städtischen Behindertenbeauftragten Helmut Bechtel: „Herr Meyer gilt in dieser Sache als äußerst kompetent, er macht das nicht zum ersten Mal. Und seine Konzepte kamen überall gut an.“ Wie CDU-Fraktionschef Hermann-Peter Arnold betonte Bechtel zudem, dass nicht nur ältere Personen betroffen seien. „Vielmehr sind beispielsweise auch Kinder miteinbezogen worden“, so Bechtel.

Und so war es letzten Endes lediglich Ulrike Janßen (WG LiZ), die der „beSITZbaren Stadt“ kaum Positives abgewinnen konnte. „Ich sehe hier keinen Leitfaden, sondern ein Verkaufsprospekt“, sagte sie mit Blick auf den Abschlussbericht. fran

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020