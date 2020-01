Heppenheim.Am 8. Februar (Samstag) ist ab 20 Uhr „Frauenversteher“ Uwe Wallisch in der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“ zu Gast. Gemeinsam mit seinem Autoren Philipp Schaller gibt der Kabarettist dabei „Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen“, wie es in der Ankündigung heißt. Tickets gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf im „Bergsträßer Lädche“ im „Halben Mond“ und im Internet. zg

