Ein neuer „Cheflöwe“

Heppenheim.„Präsidentenwechsel vollziehen sich beim Lions Club Heppenheim traditionell harmonisch“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Amtszeit dauert jeweils ein Jahr. Kontinuität sei dadurch gewährleistet, dass der neue Präsident dem alten zuvor schon als Vize zur Seite steht.

Seit dem 1. Juli 2019 hat Thomas Stiegler an der Spitze des Lions Clubs Heppenheim gestanden, während sich Andreas Toth als Vizepräsident auf den Stabswechsel vorbereitete. Stiegler hat den Angaben zufolge im vergangenen Lions-Jahr die Aktivitäten des Clubs erfolgreich geleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region gelegen habe.

Zahlreiche soziale Projekte

Die Heppenheimer Bärenfamilie, die Intensivpflege für schwerkranke Kinder bereitstellt, wurde gefördert. Mit dem Projekt Klasse 2000 unterstützen die Lions Gesundheitsförderung und Suchtprävention an Heppenheimer Schulen. In Heppenheimer Kindergärten wurde die vorschulische Sprachförderung finanziert. Bei diesem Projekt werden Kinder über mehrere Jahre im Vorschulalter gefördert, um in der Schule rechtzeitig den Anschluss zu finden. Das Projekt wird mit der professionellen Unterstützung der Uni Freiburg durchgeführt. Die effektive Zusatzausbildung der Erzieherinnen ermögliche eine gezielte Spracherziehung und gebe den Kindern zur rechten Zeit eine wichtige Integrationsbasis und eine Perspektive für ihr späteres Leben.

Die Corona-Pandemie ging im letzten Halbjahr nicht spurlos an den Heppenheimer Lions vorbei. Ab März wurden die Clubtreffen ausgesetzt, das Clubleben kam weitgehend zum Erliegen. Die Ämterübergabe, die im Freien mit dem notwendigen Sicherheitsabstand der Lions-Mitglieder stattfand, soll nun die schrittweise Rückkehr zur Normalität einleiten.

Bei der Ämterübergabe bedankte sich Thomas Stiegler für die Unterstützung aus dem Club und übergab die Präsidentennadel an seinen Nachfolger. Der neue Präsident Andreas Toth wird gemäß dem Motto „We serve – Lions helfen Menschen in Not“ die Aktivitäten des Lions Club Heppenheim im kommenden Jahr lenken.

Andreas Toth ist verheiratet, hat zwei Kinder und übt eine leitende Position in einem internationalen Konzern aus. Er ist erst seit einigen Jahren Mitglied bei in den Heppenheimer Lions und habe sich „sehr schnell zu einem Aktivposten entwickelt“, wie es in der Pressemitteilung heißt. In seiner Ansprache betonte Toth, dass man viel erreichen könne, wenn man nur anfange, für andere etwas zu tun. Auch Corona werde die Heppenheimer Lions nicht abhalten, Gutes zu tun.

Andreas Toth will das Vereinsleben nun schrittweise wieder zur Normalität zurückführen. Die Treffen werden zumindest temporär durch virtuelle Treffen ergänzt. Toth wolle im Club erhalten, was geschätzt wird, aber auch ändern, was notwendig sei. Neben der Fortführung der laufenden Projekte, insbesondere auch der vorschulischen Sprachförderung in Kindergärten, plant Andreas Toth, neue soziale Projekte auf den Weg zu bringen. zg

