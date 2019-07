Ein Roman, der betroffen macht

Heppenheim.Der Lesezirkel „Literatur und Religion“ der Heppenheimer Heilig-Geist-Gemeinde hat sich mit Sofja Tolstajas „Eine Frage der Schuld“ beschäftigt. Der Roman der Ehefrau von Leo Tolstoi machte die Mitglieder betroffen. Darin bringt Fürst Prosorski voller Eifersucht seine Frau Anna Alexandrowna um, der er ein Verhältnis vorwirft.

Beim jüngsten Treffen des Lesezirkels im Oberlin-Haus stieß der kurze Roman auf reges Interesse – für die Literaturfreunde ein gelungenes Beispiel dafür, wie die männliche und weibliche Sicht auf ein und denselben Sachverhalt auseinandergehen können.

Nächster Termin am 29. Juli

Am 29. Juli wird der Text „Der Schrank“ von Birgit Birnbacher gelesen und diskutiert, außerdem der jüngste Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ von Peter Stamm. Am 26. August steht ab 17 Uhr eine Lesung von Mechthild Ferner aus Laudenbach über den österreichisch-engelischen Schriftsteller Erich Fried an. zg

