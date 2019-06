„Ein Sport mit unglaublich vielen Facetten“

Sonderbach.Es werde wie ein kleiner Hessentag, verspricht der hessische Turnverband: Von 19. bis 23. Juni findet in Heppenheim und Bensheim das diesjährige Landesturnfest mit zahlreichen Wettkämpfen und kulturellen Angeboten statt, zu dem zwischen 4000 und 5000 Teilnehmer erwartet werden. Die vielen Gäste von außerhalb wollen untergebracht und versorgt sein. Diese Aufgabe übernehmen in beiden Städten Vereine. Thomas Lulay, Vorsitzender des TV Sonderbach, koordiniert diese Aufgabe für Heppenheim.

Herr Lulay, in der kommenden Woche ist es soweit: Das Landesturnfest in Heppenheim und Bensheim startet. Auf Sie und Ihre Helfer kommt jede Menge Arbeit zu. Haben Sie sich für das Großereignis beworben?

Thomas Lulay: Nein, wir wurden auch von der Entscheidung überrascht, dass das Turnfest hier ausgetragen werden wird. Aber für uns war es von Anfang an natürlich Ehrensache, dass wir uns einsetzen. Wir sind gut vorbereitet. Es ist spannend, weil es Neuland für uns ist, aber andere haben es auch hinbekommen.

Der TV Sonderbach kümmert sich gemeinsam mit dem TV Heppenheim um die in der Kreisstadt untergebrachten Sportler und Betreuer. Was kommt da auf Sie zu?

Lulay: Wir sind verantwortlich für die Schulbetreuung: Rund 580 Gäste sind im Starkenburg-Gymnasium untergebracht. Sie schlafen gruppenweise in den Klassenzimmern – auf Isomatten, Luftmatratzen und mit Schlafsack. Ganz nach Turnvater Jahn. Ab kommendem Mittwoch, 19. Juni, reisen sie an; ab 15.30 Uhr sind wir bereit zum Check-in. Am Empfang ist rund um die Uhr jemand von uns vertreten. Es werden immer zwei bis drei Personen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Diese Woche steht noch ein Brandschutzlehrgang für uns auf dem Programm.

Sie nehmen die Turnfest-Teilnehmer nur in Empfang?

Lulay: Natürlich müssen die Sportler auch verpflegt werden. In der Mensa des Starkenburg-Gymnasiums ist von 6.30 bis 9.30 Uhr Frühstücksausgabe. Es ist schon eine Herausforderung, in dieser kurzen Zeit so viele Essen herauszugeben. Das Frühstück wird von einem Caterer angeliefert. Im Innenhof der Schule wird es einen Verpflegungsstand geben, an dem täglich von 10 bis 22 Uhr Bratwurst, Steak, Currywurst, belegte Brötchen und so weiter angeboten werden. Hier sind wir allein verantwortlich und die Frequenz ist noch unklar. Aber wir haben glücklicherweise flexible Lieferanten und die Getränke erhalten wir auf Kommission. In der Sporthalle des Gymnasiums finden Wettkämpfe statt.

Haben Sie Erfahrung mit der Bewirtung so vieler Menschen?

Lulay: Das Bergsträßer Kinderturnfest im vergangenen Jahr war eine ganz gute Generalprobe. Damals kamen rund 1000 Menschen, darunter 500 Kinder, nach Heppenheim. Auch beim TV Sonderbach sind wir gerne und gute Gastgeber: Beim Schlachtfest beispielsweise sind über 50 Helfer im Einsatz.

Wie viele Helfer konnten sie jetzt „rekrutieren“?

Lulay: Der TV Sonderbach hat 80 freiwillige Helfer im Einsatz, beim TV Heppenheim werden es ähnlich viele sein.

Neben all der Arbeit – worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?

Lulay: So eine Veranstaltung hat einen ganz eigenen Charakter. Es ist wie eine große Turnerfamilie, die zusammenkommt. Ich war beim Deutschen Turnfest in Berlin und habe die Atmosphäre dort förmlich aufgesogen. Turnen ist ein Volkssport mit unglaublich vielen Facetten. Nicht so verstaubt, wie manch einer sich das vorstellt. Diese Fröhlichkeit und Ausgelassenheit haben mich beeindruckt. Ich will mir die Aufführung der Neuen Philharmonie Frankfurt und einige Wettkämpfe ansehen.

Hat das Turnfest einen positiven Effekt auf den Verein?

Lulay: Wir hoffen natürlich, dass das Landesturnfest eine Sogwirkung für den Sport, für das Turnen, hat. Und natürlich auch, dass sich das positiv auf den Verein auswirkt. Vielleicht können wir aus dem Erlös des Turnfestes Anschaffungen finanzieren, etwa die Ringeanlage, die wir anschaffen wollen, und bald ein Großtrampolin. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Das betrifft alle Sportangebote. Mit dem Einbau einer Hallentrennwand, voraussichtlich in den Herbstferien, können wir unsere „soziale Tankstelle“ erweitern und mehre Angebote parallel stattfinden lassen.

Ist der TV Sonderbach darüber hinaus noch im Einsatz?

Lulay: Klar. Die Seniorengruppe „Fit bis ins hohe Alter“ wird zweimal in Bensheim auftreten, unsere Turnmädchen, die „GymTastics“, zeigen ihr Können auf der Showbühne des Turnfestes. Außerdem sind wir am Kinderturnland in der Konrad-Adenauer-Schule beteiligt. Wir bauen auf, überwachen die Durchführung und nehmen das Gymnastikturnabzeichen ab.

Man merkt es beim Gespräch: Sie sind ein Vereinsmensch durch und durch. Was macht das Vereinsleben beim TV Sonderbach aus?

Lulay: Wir sind nicht einfach nur für den Sport da mit unseren 24 verschiedenen Angeboten. Hier kann man Kontakte und Freundschaften aufbauen. Vereinsleben ist ein Mittel gegen Vereinsamung. Wir leben Integration schon immer vor. Vom Kleinkind bis ins hohe Alter sind alle willkommen. Kultur- oder Bildungsunterschiede spielen keine Rolle. rid

