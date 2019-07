Ein Staatsmann aus Heppenheim

Heppenheim.Georg Friedrich Freiherr von Zentner, der am 20. oder 21. Oktober 1835 mit 83 Jahren in München starb, gehört zu den bedeutenden historischen Persönlichkeiten des Königreichs Bayern. Ab 1799 hatte er leitende Ämter in der Regierung inne, entwarf federführend die Verfassung von 1818, war an zahlreichen staatlichen Reformprojekten beteiligt und von 1823 bis 1831 Staatsminister der Justiz. Aber

...