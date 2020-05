Ein ungeahntes Paradies im Süden der Kreisstadt

Heppenheim.Das Stück Natur, südlich des Bruchsees in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vogelpark gelegen, ist wie für diesen Frühling gemacht: Gleich nachdem man ein Tor passiert hat, sieht man in luftiger Höhe einen Storch in seinem Nest, Vogelgezwitscher dringt aus den mit frischem Grün versehenen Sträuchern und Bäumen und vor dem Besucher öffnet sich eine Oase, wie man sie am Rand eines Stadtgebiets nicht unbedingt erwarten würde.

Hier, im „Hinteren Bruch“, sorgt der Naturschutzbund Heppenheim seit inzwischen fast 40 Jahren dafür, dass Vögel, vor allem aber Amphibien gut geschützt existieren und sich vermehren können. 1982 hat die Stadt einen Überlassungsvertrag mit dem Nabu abgeschlossen, der die Pflege des „Hinteren Bruchs“ in die Hände der Naturschützer legte. Zuvor ging es im wahrsten Sinn um die Existenz der Fläche, die in alten Zeiten immer wieder überflutet war – durch Weschnitz, Bäche, Grundwasser – und entsprechend sumpfiges Gelände aufwies.

Der nördliche Teil wurde zum See

Der nördliche Teil des Bruchs wurde für den Bau der A 5 Ende der 60er Jahre ausgekiest und zum Bruchsee, der südliche Teil danach als Materiallagerstätte der Stadt genutzt. Eigentlich sollte er – so wie der Rest des Bruches – verfüllt und landwirtschaftlich genutzt werden. Das ist, wie Günther Hagemeister vom Nabu bei einem Rundgang über das Gelände sagt, glücklicherweise nicht umgesetzt worden.

Zwar hat sich das Aussehen gegenüber der Zeit vor dem Autobahnbau massiv geändert: Welch niedriges Niveau der Bruch-Boden ursprünglich hatte, ist nur noch an einer nach wie vor stark vernässten Schilffläche Richtung Erbachwiesenweg zu erkennen. Allerdings sorgt das nun unterschiedliche Niveau der Fläche dafür, dass auf Trockenflächen auch Tiere und Pflanzen zum Zug kommen, die im Feuchtgebiet früher wohl keine Chance zum Überleben gehabt hätten. Das abgelagerte Material, beispielsweise alte Pflastersteine aus der Altstadt, ist längst von Erde bedeckt und bewachsen.

Der ganze Stolz des Nabu aber sind die im „FFH-Gebiet 6317-306 Hinterer Bruch südlich Heppenheim“, wie die Fläche offiziell registriert ist, beheimateten Amphibien, die Lebensraum in einem größeren und zwei kleineren Tümpeln gefunden haben. „Wir haben hier das größte Kammmolch-Vorkommen in Südhessen“, freut sich Hagemeister. Die ausgesprochen seltenen Tiere, mit bis zu 25 Zentimetern Länge die größten Molche in Deutschland, sind auch der Grund dafür, dass der Hintere Bruch zum „Fauna-Flora-Habitat“ erklärt und damit unter besonderen europäischen Schutz gestellt wurde.

In dem vom Nabu betreuten Refugium sind neben dem Kammmolch auch Faden-, Teich- und Bergmolch, Kreuz- und Erdkröte sowie Gras-, Spring- und Grünfrosch zu finden. Dies gilt auch für drei kleinere entlang des Gewässers angelegte Tümpel im Bombachtal. Noch ein weiterer Schutzschirm macht dieses Areal unantastbar: Es gehört zu den Natura-2000-Gebieten.

Toller Besuch der Lebenshilfe

Von solchen Feinheiten des Naturschutzes weiß der Laie in der Regel natürlich nichts, bislang bleibt der „Hintere Bruch“ aber auch so von ungebetenen Eindringlingen verschont. Hagemeister erinnert sich hingegen gern an Besuche der Lebenshilfe: Die Behinderten und ihre Betreuer konnten sich gar nicht sattsehen an Landschaft und Artenvielfalt hier im Süden der Kreisstadt. jr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020