Heppenheim.Gewaltsam haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu mehreren Räumen der Entsorgungsanlage im Ratsäckerweg verschafft und diese durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie dabei keine Beute und flüchteten unerkannt. Dennoch hinterließen die Täter einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Heppenheim nimmt Hinweise unter Telefon 06252/7060 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.07.2020