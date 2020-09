Einbrecher fliehen ohne Beute

Heppenheim.Ohne Beute flüchteten Kriminelle, die sich am Donnerstagnachmittag, 17. September, im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kettelerstraße Zutritt verschafften. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Unbekannten unter Gewaltanwendung durch ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume.

Offenbar durch den Bewohner gestört, traten die Unbekannten ihre Flucht an und verließen das Haus ohne Beute. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020