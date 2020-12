Einbruch an Weihnachten

Heppenheim.In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (Heiligabend, 24. Dezember), 14.30 Uhr, und Freitagmorgen (erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember), 1 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Von-Hees-Straße getrieben und sind in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Über die Balkontür verschaffen sich die ungebetenen Gäste Zugang und begaben sich in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei wurden sie fündig und ließen unter anderem Schmuck sowie Geld mitgehen. ots

