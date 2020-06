Einbruch in Optikergeschäft

Heppenheim.Nach dem Einbruch in ein Heppenheimer Optikergeschäft in der Nacht zum gestrigen Freitag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Gegen 2 Uhr hörten Anwohner der Lehrstraße in der Fußgängerzone Scheibenklirren und bemerkten Glasscherben auf der Straße. Sie verständigten die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Täter zunächst die Scheibe einer Einkaufspassage eingeschlagen hatten.

Beute bislang nicht bekannt

Anschließend zerstörten sie auch die Scheibe des dortigen Optikers und drangen nach Zeugenaussagen in das Geschäft ein. Ob sie bei der Tat etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft nun auf weitere Hinweise. Personen, denen die Täter aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.06.2020