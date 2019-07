Eine Kämpferin gegen das Nazi-Regime

Heppenheim.„Ich war froh, im KZ zu sein – da gehörte ich hin!“, sagte 1995 die resolute Ordensschwester Theodolinde provokant im Interview mit Alice Schwarzer für die Zeitschrift „Emma“. Die ehemalige Zwangsarbeiterin war stolz auf ihren Widerstand. Geboren am 24. April 1918 in Heppenheim, wuchs Katharina Katzenmaier in bürgerlichen Verhältnissen auf. Nach dem Besuch des Instituts der Englischen Fräulein

...