Eine Kneipe und ein Dorfladen für Hambach sind das Ziel

Hambach.In Hambach lebt es sich wie in den anderen kleineren Stadtteilen Heppenheims recht angenehm. Doch es mangelt beispielsweise an einer Gaststätte und an einem Geschäft. Beides soll nun wieder realisiert werden, und das noch im gleichen Gebäude: Einem unter Denkmalschutz stehenden Bauernhaus.

Bernd Koch hat in Hambach sein Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung. Das verwundert nicht, hat er

...