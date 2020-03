„Eine Stunde Licht aus ist nicht genug“

Heppenheim.Die Grüne Liste Heppenheim (GLH) begrüßt, dass an diesem Samstag, 28. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr rund um den Globus im Rahmen der weltweiten Aktion „Earth Hour“ Lichter ausgeschaltet werden. Hiermit soll ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung gesetzt werden.

Erstmals wird die Stadt Heppenheim in diesem Jahr dabei sein und eine Stunde lang die Fassadenbeleuchtung des Marktplatzes und eventuell der Starkenburg abschalten. Auch haben Kirchen und Betriebe ihre Teilnahme zugesagt. „Es darf aber nicht sein, dass diese Aktion nur dazu dient, für eine Stunde ein ökologisches Signal zu setzen und danach mit Licht- und Energieverschwendung weiterzumachen wie zuvor“, geben die Grünen zu bedenken. „Wir wissen, dass die Lichtverschmutzung eine der Ursachen des weltweiten Insektensterbens darstellt“, so Franz Beiwinkel, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Negativbeispiele in der Stadt

Beiwinkel lobt die Umstellung vieler Leuchten auf LED oder sparsamere Natriumdampf-Lampen. So konnte bereits in den vergangenen Jahren Strom eingespart werden. Andererseits aber wurden Beiwinkel zufolge Beleuchtungsanlagen installiert, von denen „eine eklatante Lichtverschmutzung“ ausgeht: Als Negativbeispiele seien die taghellen Ausleuchtungen an den neuen Kreiseln der B 3 am nördlichen und südlichen Stadtausgang genannt, für die Hessen Mobil verantwortlich zeichnet, „aber auch die völlig unnötige Beleuchtung des städtischen Parkplatzes an der Erbacher Mehrzweckhalle“. Darüber hinaus finde eine unverhältnismäßige grelle Beleuchtung von Unternehmen beispielsweise im Gewerbegebiet Süd statt. Während die einen Betriebe nur dezente Beleuchtungen einsetzen, findet bei benachbarten Unternehmen eine regelrechte Lichtgigantomanie statt.

Zugleich betonen die Grünen, dass Beleuchtung dort nicht reduziert werden dürfe, wo diese zulasten der Sicherheit oder zur Entstehung von sogenannten Angsträumen führen würde. So hält die GLH eine Beleuchtung des Fahrradweges entlang der B 3 nach Bensheim für geboten. zg

