"Eine Zerschlagung hätte fatale Folgen"

Hambach.Die Diskussion über eine mögliche "geordnete Insolvenz" der Odenwaldschule in Ober-Hambach (OSO) zur Entschädigung der Missbrauchsopfer hat nun auch den Hambacher Ortsbeirat beschäftigt. Bei der Sitzung am Mittwochabend in der Schlossberghalle nahmen die Mitglieder des Gremiums sowie einige anwesende Hambacher Bürger unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" Bezug auf die jüngsten

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2907 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.10.2011