Heppenheim.Am Freitag, 21. August, sind einige Dienststellen der Kreisstadt laut Mitteilung der städtischen Pressestelle ab 13 Uhr aufgrund technischer Arbeiten nur eingeschränkt erreichbar. Hiervon betroffen sind insbesondere die Tourist-Information sowie das Bürgerbüro im neuen Stadthaus in der Friedrichstraße (Fußgängerzone). Beide städtische Einrichtungen sind an diesem Tag nur bis 13 Uhr geöffnet. Ebenso fällt an diesem Nachmittag der Unterricht in der städtischen Musikschule (ebenfalls im neuen Stadthaus) aus. Am darauf folgenden Samstag, 22. August, sollten die Dienstleistungen von Tourist-Info, Bürgerbüro und der städtischen Musikschule wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen, teilt die Verwaltung abschließend mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.08.2020