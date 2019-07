Einschulung bei Kriegsbeginn

Heppenheim.Als der Jahrgang 1933/34 in die Schule kam, hatte der Zweite Weltkrieg in Deutschland gerade begonnen. Fast 50 Frauen und Männer dieses Jahrgangs haben nun in Heppenheim gemeinsam ihren 85. Geburtstag gefeiert. Seit ihrem 18. Lebensjahr treffen sie sich regelmäßig, lange organisiert von Willi Emig. Jetzt liegt diese Aufgabe bei Katharina Seiler, Annemarie Schmitt und Helmut Koob.

