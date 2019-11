Einstimmung auf Weihnachten

Heppenheim.Wie bringt man weihnachtliche Wohnzimmeratmosphäre in die Kirche? Mit einer Gitarre, einem Klavier, zwei Stimmen und einer Leidenschaft für handgemachte Musik, die in der Familie bleibt. Unter diesem Motto fand im Jahr 2018 eine erfolgreiche Konzertpremiere mit Miriam Umhauer und ihrem Vater Gerhard statt. Am Sonntag, 22. Dezember, ist „Home for Christmas“ mit neuem Programm zurück in der Christuskirche in Heppenheim.

Erneut wird auch der Projektchor der Christuskirche unter der Leitung von Theresia Gerlach mitwirken. Miriam Umhauer wird singen und Klavier spielen, Gerhard Umhauer singt ebenfalls und spielt Gitarre. Es werden einer Ankündigung zufolge viele Lieder in eigenen Arrangements und ruhigeren Akustikversionen zu hören sein, die auf die Weihnachtstage einstimmen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.11.2019