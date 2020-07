Bergstraße.Zwischen 6. und 10. sowie 13. und 17. Juli bietet die Kvhs Bergstraße in Lorsch stundenweisen Einzelunterricht zur Auffrischung von EDV-Kenntnissen an. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kvhs unter Telefon 06251/172960 oder per E-Mail an info@kvhs-bergstrasse.de. zg

