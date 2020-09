Elena Schöck stellt „Flow“-Bilder aus

Heppenheim.Die „La Petite Galerie“ präsentiert ab Sonntag, 6. September, die Werke von Elena Schöck unter dem Motto „Flow“. „Alles ist in Bewegung. Nichts bleibt so, wie es ist.“ Schöck, in Kasachstan geboren, absolvierte die Kunstschule in Almaty mit Schwerpunkt Malerei und studierte dort anschließend an der staatlichen Kunstakademie Modedesign. Seit 2003 lebt sie in Deutschland und arbeitet als freischaffende Designerin und Kostümbildnerin.

Zur Vernissage sind alle Interessierten eingeladen. Die Besuchszeit der Ausstellungseröffnung wird zeitlich auf drei Stunden von 16 bis 19 Uhr ausgedehnt, um einen verteilten Besuch zu ermöglichen. Die Ausstellung kann jeden Samstag von 14 bis 17 besucht werden, sowie nach Vereinbarung. 4

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.09.2020