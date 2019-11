Eltern-Informationsabende zur Oberstufe

Heppenheim.Das Starkenburg-Gymnasium bietet am 13. und 14. November für Eltern der Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen zwei Informationsabende zur gymnasialen Oberstufe an. Dazu sind auch Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der benachbarten Realschulen in Heppenheim, Bensheim, Lorsch, Bürstadt, Rimbach, Fürth und Hemsbach und deren Erziehungsberechtigte eingeladen.

An beiden Abenden – jeweils um 19.30 Uhr im Musikraum II (1. Stock) des Starkenburg-Gymnasiums – gibt es Informationen über die Voraussetzungen für den Eintritt in die Oberstufe sowie über die drei Jahre der Einführungs- und Qualifikationsphase und die Abiturprüfung.

Ein besonderes Angebot ist die Fremdsprache Russisch als zweite oder dritte Fremdsprache ab der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11). Dies richtet sich auch an Familien mit Herkunftssprache Russisch. Weiterhin kann als zweite bzw. dritte Fremdsprache auch Latein gewählt werden sowie Erdkunde und Informatik. Profilbildungskurse werden Rhetorik und ein vertiefendes Angebot im naturwissenschaftlichen Bereich sein. zg

