Ende einer Ära am Kreiskrankenhaus

Heppenheim.Chefärztinnenwechsel am Kreiskrankenhaus Bergstraße: Zum Monatsende gibt Dr. Ursula Hurst in dem zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Haus in Heppenheim die Leitung des Fachbereichs Gynäkologie und Geburtshilfe ab, Dr. Cordula Müller übernimmt die Position. Bei einer Feier wurde Dr. Hurst in den Ruhestand verabschiedet.

Auch wenn der Übergang fließend ist, geht mit dem Wechsel doch eine Ära zu Ende. Mit Dr. Hurst verlässt nicht nur eine hochqualifizierte Fachärztin das Kreiskrankenhaus. Zudem hat sie die Entwicklung der Klinik in den zurückliegenden Jahren entscheidend mitgeprägt. Intern war die Medizinerin über den eigenen Fachbereich hinaus an vielen Stellen präsent. Ihre medizinische wie organisatorische Expertise wird von Kollegen und Krankenhausleitung gleichermaßen geschätzt.

Nach außen hat sie dem Kreiskrankenhaus an vielen Stellen ein Gesicht gegeben. Sie hat sich für die Belange des Hauses, für die Stärkung des Bewusstseins um die Frauengesundheit und für die Anliegen von Frauen eingesetzt. Dass sich Dr. Hurst weiter in der Region engagieren wird, klang bei der Verabschiedung an. „Ich habe noch viel vor, Sie werden von mir hören“, sagte die Ärztin mit einem Augenzwinkern. Mehr wollte sie zunächst aber nicht verraten.

Fünfzehn Jahre stand Dr. Hurst im Kreiskrankenhaus an der Spitze der Gynäkologie und Geburtshilfe, eine Zeit, in der sie den Bereich ausgebaut und Meilensteine gesetzt hat. Die Frauenklinik in Heppenheim hat unter ihrer Leitung über die Region hinaus Zuspruch gefunden und ist zur festen Größe in der medizinischen Landschaft Südhessens und Nordbadens geworden – was gleichermaßen für das angegliederte Brustzentrum gilt. Schon kurz nach ihrem Wechsel Anfang 2005 vom Duisburger Johanniter-Krankenhaus an die Bergstraße hat Dr. Hurst mit dem Aufbau des Zentrums begonnen und dies rasch zur Zertifizierung geführt. Das wiederum war wegweisend für das Kreiskrankenhaus und hatte weitere Zertifizierungen des Hauses zur Folge.

Zugleich hat die Gynäkologin das interdisziplinäre Arbeiten im Krankenhaus gefördert und ein enges Netzwerk mit niedergelassenen Ärzten geknüpft. Ein Miteinander, das ihr im Sinne der bestmöglichen Patientenversorgung stets wichtig war. Ebenso war es der Ärztin, die etliche Jahre einen Platz in der Krankenhausleitung hatte, ein stetes Anliegen, zum Wohle der Patienten und des Krankenhausstandortes in die Gesellschaft und Politik hineinzuwirken.

Zu den jüngsten Projekten, die unter ihrer Federführung in ihrem Fachbereich realisiert wurden und weithin Aufmerksamkeit finden, gehören die Erweiterung des Leistungsspektrums der Geburtshilfe um das Konzept des hebammengeleiteten Kreißsaals und die Zertifizierung des Hauses als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ entsprechend der Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef.

All das, was in der Bilanz des Wirkens von Dr. Hurst als Stichworte steht, bedurfte eines unermüdlichen Einsatzes. Und der wurde zum Abschied von der Spitze des Kreiskrankenhauses, führenden Vertretern des Universitätsklinikums Heidelberg, unter dessen Dach das Krankenhaus seit dem Jahr 2013 arbeitet, sowie des Kreises Bergstraße gewürdigt. Wobei Dr. Hurst betonte, dass alles Erreichte nur durch Teamarbeit möglich werden konnte. Der Dank ging von ihr an ihre Mitarbeiter. „Ich war nie allein“, sagte die Chefärztin im Rückblick. Sich selbst attestierte sie eine „manchmal etwas direkte Art“, und mit Blick auf das Kreiskrankenhaus und ihre Arbeit dankte sie für den Gestaltungsspielraum – „den habe ich hier gehabt“. zg

