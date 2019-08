Erbacher feiern Giggelskerwe mit Umzug und Bierpong

Erbach.Die laute Musik und die gute Stimmung konnte man am Wochenende im Heppenheimer Stadtteil Erbach bereits von weitem vernehmen: Die Erbacher feierten Giggelskerwe. Das Fest begann am Freitag mit dem traditionellen Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr, das – wie auch die weiteren Programmpunkte an den folgenden Tagen – dank des guten Wetters sehr gut besucht war.

Am Samstagmittag folgte

...