Erhebliche Probleme bei Reihentest

Heppenheim.Wie viele andere Schulen ist auch das Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium von der Corona-Pandemie betroffen. Nach einigen Infektionsfällen wurden zuletzt mehrere Klassen in Quarantäne geschickt. Am Samstag sollten die betroffenen Klassen, insgesamt über 120 Personen, in der kleinen Turnhalle des Gymnasiums auf das Virus getestet werden – jeweils nach Klassen getrennt und zeitlich versetzt, um

...