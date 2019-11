Erhöhter Lärm durch Bauarbeiten

Heppenheim.Die DB Netz AG erneuert seit November 2018 bis voraussichtlich Mai 2020 die Eisenbahnüberführung über die Lorscher Straße (B 460) in Heppenheim. Die tägliche Arbeitszeit ist im Regelfall zwischen 7 und 18 Uhr. Einige Arbeiten müssen laut offiziellen jedoch zwingend am Wochenende und in der Nacht durchgeführt werden. Daher kann es an den folgenden Wochenenden und Nachtstunden zu erhöhtem Lärm durch Bauarbeiten kommen:

Freitag, 29. November, 10 Uhr, bis Montag, 2. Dezember, 5 Uhr, durchgehend;

Freitag, 6. Dezember, 10 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 5 Uhr, durchgehend;

Freitag, 13. Dezember, 10 Uhr, bis Montag, 16. Dezember, 5 Uhr, durchgehend.

Die DB Netz AG ist nach eigener Aussage bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich laut Mitteilung Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür wird um Verständnis gebeten. zg

