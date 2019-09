Eröffnung der Musikwochen

Heppenheim.„More than Gospel“ heißt das Motto des diesjährigen Eröffnungskonzerts der Musikwochen der Kreisstadt Heppenheim mit dem Heppenheimer Chor New Voices.

Gemäß dem Motto präsentiert sich am Freitag, 19. Oktober, der frühere Gospelchor mit Stücken von Stevie Wonder bis Rammstein. Die Lehrerband der Musikschule Heppenheim wird den Chor instrumental unterstützen und soll das Publikum zum Mitswingen animieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aber auch leise Töne wie Cohens „Halleluja“ oder „Gabriellas Song“ aus „Wie im Himmel“ werden erklingen. Klassiker wie „Oh happy day“ fehlen ebenfalls nicht. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Schlossberghalle im Stadtteil Hambach. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019