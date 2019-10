Eröffnung der Musikwochen

Hambach.„More than Gospel“ heißt das Motto des diesjährigen Eröffnungskonzertes der Heppenheimer Musikwochen am Samstag, 19. Oktober. Die Auftaktveranstaltung wird gestaltet vom Heppenheimer Chor New Voices. Gemäß dem Motto, präsentiert sich der frühere Gospelchor genreübergreifend. Das Spektrum erstreckt sich von Songs des US-amerikanischen Soul- und Pop-Sängers Stevie Wonder bis zu Stücken der deutschen Rockband Rammstein. Die Lehrerband der Musikschule Heppenheim wird den Chor instrumental tatkräftig unterstützen; das Publikum soll zum Mitswingen animiert werden, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 20, Einlass ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die Schlossberghalle im Stadtteil Hambach. Der Vorverkauf läuft. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019