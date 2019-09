Eröffnungskonzert mit „New Voices“

Heppenheim.Mit dem Konzert „More than Gospel“ des Chors „New Voices“ werden am 19. Oktober (Samstag) die diesjährigen Heppenheimer Musikwochen eröffnet. Gemäß dem Motto präsentiert sich der frühere Gospelchor genreübergreifend und zeigt, was in ihm steckt. Das Spektrum erstreckt sich von Stevie Wonder bis Rammstein.

Die Lehrerband der Musikschule begleitet den Chor und animiert das Publikum zum Mitswingen. Daneben erklingen auch leise Töne wie Cohens „Halleluja“ und Klassiker wie „Oh Happy Day“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste in der Hambacher Schlossberghalle ist ebenfalls gesorgt.

Der Vorverkauf läuft

Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es auf dem ausgeschilderten Parkplatz „An der Wasserschöpp“. Tickets gibt es ab sofort im Stadthaus, Friedrichstraße 21, bei der Tourist-Information, bei der Musikschule Heppenheim und beim Stadtmarketing, Großer Markt 1. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Für Inhaber der Heppenheim- und der Ehrenamtskarte ist der Eintritt frei. zg

