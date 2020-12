Erreichbarkeit ist eingeschränkt

Heppenheim.Bürger, die Anliegen an die Stadt Heppenheim haben, werden gebeten, wann immer möglich von persönlichen Vorsprachen zunächst abzusehen und stattdessen telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. In der Zeit vom 21. Dezember bis 1. Januar ist die Verwaltung nur in Teilen besetzt. Erreichbar sind insbesondere das Bürgerbüro, das Standesamt, der Baubetriebshof sowie die Stadtwerke Heppenheim.

Die telefonische Erreichbarkeit ist jederzeit und in allen Bereichen sichergestellt: in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 15. Januar über die Behördenrufnummer 115. Außerhalb der üblichen Dienstzeiten sind bei Notfällen die Bereitschaftsdienste erreichbar: Stadtwerke (Wasser/Abwasser) über 0160/9416 1616, Baubetriebshof über 0172/622 2632. Weitere wichtige Rufnummern gibt es außerdem unter www.heppenheim.de/leben-in-heppenheim/notdienste. zg

