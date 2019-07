Erweiterter Fahrplan für den Stadtbus

Heppenheim.Die Stadt Heppenheim, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar und die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal haben die Fahrpläne des Heppenheimer Stadtbusses angepasst. Betroffen sind demnach die Linien 678 und 679. Vielfach hätten die Fahrgäste in der Vergangenheit den Wunsch nach weiteren Haltemöglichkeiten in der zentralen Innenstadt geäußert. Deshalb wurden jetzt die Haltestellen Lehrstraße und „Halber Mond“ in die seitherige Linienführung der Heppenheimer Stadtbusse integriert.

Alter Plan „schwer umsetzbar“

„Diese Änderung bedingt die Einführung eines 45-Minuten-Taktes“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der ursprüngliche Fahrplan sei nach Betriebsaufnahme des Linienbündels „Nördliche Bergstraße“ im Dezember nur schwer umsetzbar gewesen. Es sei zu Verspätungen, Fahrtausfällen und Rückmeldungen von Fahrgästen gekommen. Auch Baustellen in der Stadt hätten dazu beigetragen, dass die Fahrtzeiten oftmals nicht eingehalten werden konnten. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019