„Es gibt ständig Fortschritte zu entdecken“

Kirschhausen.Während die Mädchen und Jungen der Kirschhäuser Eichendorffschule in den vergangenen Wochen beim Homeschooling über ihren Aufgaben brüteten, ging an ihrer Grundschule die Sanierung weiter. Seit Juli 2019 sind dort die umfangreichen Arbeiten im Gange. Mittlerweile sind die Viertklässler wieder zurück in der Schule, am kommenden Dienstag folgt der Rest der Schüler. Jedes Kind, so erklärt

...