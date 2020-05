„Es ist schön, im Stadion zu sein“

Heppenheim.Nachdem das Stadion seit vergangener Woche wieder geöffnet hat, findet seit Montag wieder Training in der Leichtathletikabteilung des TV Heppenheim statt. „Nach über zwei Monaten Pause ist es schön, wieder im Stadion trainieren zu können und geregelte Trainingszeiten zu haben, wenn auch die Maßnahmen strikt sind“, sagt Hanna Adler stellvertretend für viele andere Athleten. Eine Gruppe besteht aus einem Trainer und vier festen Athleten, 35 Meter Abstand muss zwischen den einzelnen Gruppen sein, zwei Meter zwischen den Athleten einer Gruppe.

Erst einmal nur für die Älteren

Erst einmal findet das Training nur für die älteren Jahrgänge (ab U14) statt. Das Ziel ist, sobald es die Maßnahmen erlauben, auch wieder die Jüngeren ins Boot zu holen. Wettkämpfe werden erst mal nicht stattfinden, was das Interesse und den Spaß am Trainieren jedoch nicht mindert, findet Adler. Und auch in den anderen Abteilungen haben sich die Trainer und Übungsleiter viele Gedanken gemacht, wie ein für alle sicheres Training umgesetzt werden kann. Die Kinder der Rhythmischen Sportgymnastik und Gymnastik freuen sich, dass das Training diese Woche wieder startet, ebenso die Frauen- und Männergymnastik (50+). Turnerinnen und Purzelturner müssen sich aber noch gedulden. „Solange nach jedem Kind die Geräte desinfiziert werden müssen und aufgrund der Abstandsregel keine Hilfestellung möglich ist, können wir die Sicherheit der Kinder nicht gewährleisten“, erklärt Britta Hantsche, Abteilungsleiterin Turnen.

Auch der Trainingsbetrieb bei den Basketballern ist teilweise gestartet, wie in allen Abteilungen unter Beachtung eines Trainings- und Hygienekonzepts. Auch hier müssen insbesondere die jüngeren Athleten sich noch gedulden, bis es wieder heißt: dribbeln und den Ball im Korb versenken. Taekwondo wird bis zu den Sommerferien kein Hallentraining anbieten. Seit Montag gibt es jedoch für Erwachsene ein Freilufttraining im Stadion (montags 19 bis 20.30). Hier stehen Kraft, Kondition und Technik im Vordergrund.

„Alle Verantwortlichen im Verein und in den Abteilungen ist ein großer Dank auszusprechen. Der personelle und zeitliche Aufwand den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, ist hoch. Aber alle sind mit hohem Engagement dabei und freuen sich, mit den ersten Trainingseinheiten zu beginnen“, sagt Pressewartin Claudio Kohl. Aber klar ist, dass es noch für längere Zeit keine Normalität geben kann. Allein das Ziel, allen Mitgliedern wieder ein Angebot machen zu können, wird eine große Herausforderung. mar/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.05.2020