Heppenheim.„Ich träume manchmal mitten am Tag“, sang Liedermacherin Annett Kuhr im weiten Rund der Freilichtbühne und verzauberte damit rund 1500 Besucher. Es ist wieder Zeit zum Träumen, Lachen, Staunen und Wundern in Heppenheims Altstadt: Die Gassensensationen sind in ihr 27. Jahr gestartet.

Und das hat mit einem Eröffnungsabend für diejenigen begonnen, die die Straßentheatertage durch ihr

...