Heppenheim.Jasmin Setny ist die erste Pfarrerin in Heppenheim, die sowohl für die Heilig-Geist- als auch für die Christuskirchengemeinde tätig ist. Die Starkenburger Pröpstin Karin Held wird die 31-Jährige am 18. Januar ordinieren.

Die beiden Kirchengemeinden haben zum 1. Januar 2020 den Kooperationsraum „Evangelisch in Heppenheim“ gebildet. Sie bleiben zwar eigenständig, wollen ihre Zusammenarbeit aber vertiefen. „Das ist ein spannender Prozess. Es wird etwas Neues entstehen und ich freue mich, den gemeinsamen Weg mit gestalten zu können“, sagt Pfarrerin Setny, die erstmals eine Pfarrstelle übernimmt.

Ihr Vikariat, die praktische Ausbildungszeit, absolvierte sie in der Lukasgemeinde Lampertheim. Daran schloss sich ein fünfmonatiges Spezialvikariat bei der Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße an. Theologie studierte sie in Frankfurt, Mainz und beim Institut für Sozialethik und Theologie in Darmstadt. Mit ihrem Mann ist sie bereits nach Heppenheim gezogen.

Die Ehrenamtlichen liegen Jasmin Setny besonders am Herzen. „Gemeinde funktioniert nur über Gemeinschaft. Die Gemeindearbeit kann ein Pfarrer oder eine Pfarrerin allein nicht stemmen.“ Als Beispiel nennt sie den Besuchsdienst. Wer sich dort ehrenamtlich betätige, bekomme eine Menge zu hören und wisse, welchen Menschen wo der Schuh drücke. Diesen Erfahrungsschatz könne sie für ihre seelsorgerliche Tätigkeit nutzen. Deshalb sieht sie die Begleitung des Besuchsdienstkreises als eine besonders wichtige Aufgabe.

Jasmin Setny war sechs Jahre ehrenamtliche Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau sowie Jugenddelegierte bei der Kirchensynode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und hat vor diesem Hintergrund vielfältige Erfahrungen in der Jugendarbeit, die sie auch in Heppenheim einbringen will. Doch sie stellt klar: „Ich kann auch gut und gern mit Senioren arbeiten.“ Gottesdienste und Kasualien wie Taufen gestaltet sie nach eigenen Angaben gern mit neuen Elementen.

Ihr Pfarrbüro befindet sich in der Christuskirchengemeinde. Ihr offizieller Dienstbeginn ist am 1. Januar 2020. Im Dezember 2019 hatte sie bereits einen Vertretungsdienst in der Heilig-Geist-Gemeinde übernommen.

Der Ordinationsgottesdienst am 18. Januar beginnt um 18 Uhr in der Christuskirche. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019