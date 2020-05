Excel-Kurs für Fortgeschrittene

Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet einen Excel-Aufbaukurs an. Er richtet sich an erfahrene Excel-Nutzer, die weiterführende Funktionen kennenlernen wollen. Der Kurs findet am 16. und 17. Mai (Samstag und Sonntag) jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und wird aufgrund der Corona-Krise als Webinar angeboten. Der Dozent unterrichtet die Teilnehmer dabei live.

Diese können mit einem PC oder Laptop, auf dem das Office-Paket installiert ist, sowie einem Internetzugang teilnehmen. Sinnvoll sind darüber hinaus ein Mikrofon und eine Kamera. Die Themen reichen vom Arbeiten mit großen Tabellen, über den Einsatz von speziellen Funktionen und Pivot-Tabellen bis zur Makroaufzeichnung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.05.2020