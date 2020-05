Excel-Seminar per Internet

Bergstraße.Ein Excel-Aufbaukurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) richtet sich an erfahrene Nutzer, die vertiefende und weiterführende Funktionen in dem Tabellenkalkulationsprogramm kennenlernen wollen. Für die Teilnahme sind Excel-Grundkenntnisse erforderlich.

Das Webinar läuft am Samstag, 16. Mai, und am Sonntag, 17. Mai, von 8.30 bis 13 Uhr. Der Dozent unterrichtet die Teilnehmer live. Diese können mit einem PC oder Laptop, auf denen das Office-Paket installiert ist, sowie einem Zugang zum Internet an diesem Online-Kurs teilnehmen. Sinnvoll wären ein installiertes Mikrofon und eine Kamera, heißt es.

Die Themen reichen vom Arbeiten mit großen Tabellen, dem Einsatz komplexer Formeln und spezieller Funktionen über den Einsatz von Pivot-Tabellen bis zur Makroaufzeichnung. Die Teilnehmer können direkt Fragen an den Dozenten stellen, per Mikrofon oder über den Chat, und erhalten umgehend Antworten.

Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule online oder am Telefon unter der Nummer 06251 / 1729618 an und erhalten dann weitere Informationen zu dem Webinar. ba

