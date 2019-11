Fahnenaktion auch in Heppenheim

Heppenheim.Auch in diesem Jahr nimmt Terre des Femmes den internationalen Gedenk- und Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am kommenden Montag, 25. November, zum Anlass, mit einer Fahnenaktion ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Weltweit wehen an diesem Tag die Fahnen mit der Botschaft „frei leben – ohne Gewalt“, so auch vor dem Heppenheimer Rathaus.

Damit zeigt man sich solidarisch mit den Opfern von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Die Fahnenaktion findet am Montag ab 17 Uhr im Foyer des Heppenheimer Rathauses sowie vor dem Eingang statt. Auch die Bevölkerung ist dazu eingeladen.

Für eine Welt ohne Prostitution

Beim diesjährigen Aktionstag rückt Terre des Femmes Menschenrechtsverletzungen durch Prostitution in den Fokus. „Sexkauf ist kein einvernehmlicher Sex, sondern Gewalt an Frauen. Innerhalb der Kampagne #sexistunbezahlbar macht sich Terre des Femmes deshalb für eine Welt ohne Prostitution stark“, heißt es in der Ankündigung.

Ebenso wird darüber aufgeklärt, wie Mädchen durch die sogenannte Loverboy-Methode in die Prostitution geraten können. Zudem findet im November die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ statt, die das Thema symbolisch auf den Tisch in den Haushalten bringen und Zugang zu Beratungsstellen herstellen soll. zg

