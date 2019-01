Fahnenhissung morgen am Rathaus

Heppenheim.Mit einem dreifach donnernden Helau begrüßen wir, Schirmherrin Christine, die Stadtpiratin, das Zugkomitee und ich – Frau Zugmarschall Barbara Schaab (Bild) –, das Jahr 2019 und freuen uns schon sehr auf den Fastnachtsumzug. 2019 ist die Kampagne ziemlich lang, denn erst am 3. März findet unser Fastnachtsumzug statt. Doch wenn ich sehe, wie viele Sitzungen anstehen, dann wird auch diese Kampagne wieder viel zu schnell vorbei sein.

Morgen um 11.11 Uhr wird uns unsere Heppenheimer Stadtpiratin vor ihrem Amtssitz erwarten, um mit uns gemeinsam das vierfarbbunte Tuch der Narretei zu hissen, das anzeigt, wo sie während der Kampagne anzutreffen ist. Also, Frack und Kapp rausgesucht, damit ihr pünktlich erscheinen könnt. Es erwartet Euch auch eine große Überraschung. Dann ist erst mal Pause bis 3. Februar, bevor die Sitzungen beginnen.

Auftakt in Bensheim

Auftakt ist, hört gut zu: in Bensem bei der Frauenfastnacht. Ja, die Saalfastnachter sind schon rührig und hoffen auf regen Besuch. Dann wird ganz Hepprum wieder zu einer riesigen Familie zusammenwachsen. Natürlich wird es auch den einen oder anderen Seitenhieb geben, aber dazu ist die Fastnacht schließlich da. Ich würde mich sehr freuen, wenn in diesem Jahr besonders viele am Umzug teilnehmen würden, da dies mein letzter Umzug als Frau Zugmarschall sein wird.

Wie gewohnt gibt es auch diesmal wieder Preise für die originellsten Teilnehmer. Den Eintritt entlang der Zugstrecke sichert ihr euch mit dem Kauf eines sonnigen Smileys für 2,50 Euro. Denn auch 2019 wollen wir wieder einen tollen Umzug organisieren. Barbara Schaab/Archivbild: Igiel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019