Fahrt in die Dolomiten

Heppenheim.Für die Fahrt des Heppenheimer Skiclubs nach Malé im italienischen Val di Sole sind noch einige Plätze frei. Das Programm umfasst auch einen möglichen Skiausflug nach Madonna di Campiglio. Der Bus startet am 29. Februar (Samstag) am Europaplatz und wird dort am 7. März (Freitag) wieder zurückerwartet.

Weitere Infos zu der Reise erhalten Interessierte von Reiseleiter Gerhard Prietz unter Telefon 06252/6380 oder per Mail an gerhard.prietz@heppenheimer-skiclub.de. Er nimmt auch Anmeldungen entgegen. Der Skiclub weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste willkommen sind. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020