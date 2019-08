Fahrt zu Fotobuch-Firma

Heppenheim.Wie entstehen Fotobücher oder Kalender? Das erfahren die Teilnehmer einer Besichtigung der Firma Cewe Fotobuch am Standort Eschbach bei Freiburg. Ein Mitarbeiter erläutert den gesamten Arbeitsablauf – vom Druckvorgang bis zur Fertigstellung eines Fotobuchs. Auch über die Geschichte des Unternehmens und die Cewe-Produktpalette erfahren die Teilnehmer der Betriebsbesichtigung einiges. Vor Ort gibt es einen Imbiss.

Die Fahrt der Kreisvolkshochschule Bergstraße findet am Mittwoch, 11. September, statt. Die Gruppe trifft sich an der Bushaltestelle am Heppenheimer Bahnhof. Bus-Abfahrt ist um 8 Uhr, die Rückfahrt startet um 15 Uhr. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019