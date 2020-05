„Falsch und unerträglich“

Heppenheim.Als „unerträglich“ empfinden Heppenheims Grüne eigenen Angaben zufolge die Äußerungen von Boris Palmer zur Therapiebeendigung bei älteren, am Coronavirus erkrankten Menschen. „Die Äußerungen des grünen Oberbürgermeisters von Tübingen bedeuten einen Vernichtungsschlag nicht nur gegenüber den Erkrankten und ihren Angehörigen, sie stellen die Ethik unseres gesamten Gesundheitssystems infrage“, sagte Franz Beiwinkel, Fraktionsvorsitzender der Grünen Liste Heppenheim und Vorsitzender des Stiftungsbeirats am Hospiz Bergstraße.

Palmer hatte im Sat.1-Frühstücksfernsehen die These vertreten, man rette in Deutschland „möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“. „Aus unserer Sicht sind diese Äußerungen falsch, zynisch und menschenverachtend“, sagt dazu Franz Beiwinkel. „Sie entsprechen in keiner Weise den Auffassungen von Bündnis 90/Die Grünen. Die nachfolgenden Erklärungs- und Distanzierungsversuche ändern nichts an Palmers grundsätzlicher Haltung, die wir als Grüne konsequent ablehnen.“

Ruf nach Parteiausschluss

Laut Mitteilung begrüßt die Grüne Liste Heppenheim, „dass sich viele führende Grünen-Politiker vehement vom Tübinger Oberbürgermeister distanzieren“. Der Ruf nach einem Parteiausschlussverfahren sei mittlerweile unüberhörbar. Die Forderung, Senioren von der Gesellschaft abzuschotten, ist nach Auffassung der Heppenheimer Grünen nicht nur zynisch, sondern widerspricht auch epidemiologischen Erfahrungen.

„Dies würde bedeuten: Einkaufen nur zu bestimmten Uhrzeiten, ausschließlich digitaler Kontakt zu Verwandten, Transport mit Taxis und vor allem weniger Selbstständigkeit und Freiheit für Ältere. Eine zum Scheitern verurteilte weltfremde Strategie“, so die Heppenheimer. Man dürfe die Gesellschaft nicht noch weiter spalten: „Schließlich haben auch viele jüngere Bürger ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe.“ Epidemiologen schätzen den Angaben zufolge, dass über ein Drittel der Bevölkerung einer Risikogruppe zugeordnet werden kann.

Therapie nach Altersklassen?

„Würde man die von Palmer in den Raum gestellte Forderung weiterdenken, so bedeutete dies die Therapiebeendigung nach Altersklassen: keine Dialyse, kein Herzschrittmacher, keine neue Hüfte ab soundsoviel Jahren. Mit dem Aufbau der ambulanten und stationären Hospizbewegungen der letzten Jahrzehnte haben wir in Deutschland einen großen Schritt hin zu einem Leben, aber auch einem Sterben in Würde getan. Für die Einhaltung dieses Zieles müssen wir immer wieder einstehen“, so Beiwinkel. zg/Archivbild: Lotz

