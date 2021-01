Fastnacht ohne Umzug – einfach schade

Heppenheim.Mehrere zehntausend Narren stehen am Straßenrand, feiern ausgelassen und schunkeln zu den bekannten Gassenhauern. Kinder strecken sich nach Eis, Bonbons oder Popcorn. Musikalisch untermalt wird das vierfarbbunte Treiben von zahlreichen Kapellen. So kennen die Hepprumer ihre Straßenfastnacht. Am 14. Februar, dem Fastnachtssonntag, wäre es wieder soweit. „Nur die wenigsten haben in diesen

...