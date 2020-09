Fenster auf Baustelle gestohlen

Heppenheim-Erbach.Das Fenster eines Rohbaus im Eckweg rückte ins Visier von Kriminellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, in der weiter berichtet wird: Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen bemerkt, die Tat kann jedoch bis zum 21. September zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zur Baustelle verschafft hatten, machten sie sich an einem der Fenster zu schaffen und bauten es aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie unbemerkt. Wie sie das Fenster abtransportieren konnten, das muss nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020