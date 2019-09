Festival-Toter stammt aus Heppenheim

Heppenheim/Bingen.Der am vergangenen Wochenende beim „Palazzo Summer Festival“ in Bingen ums Leben gekommene Mann stammt aus Heppenheim. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Mainz am Dienstag auf BA-Nachfrage. Nach Angaben des Veranstalters war das Techno-Festival von etwa 1500 Personen besucht worden.

Wie die Polizei berichtet, war der 35-jährige Heppenheimer am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr kollabiert. Noch in den Veranstaltungsräumen sei er durch Rettungskräfte reanimiert worden, dann aber kurze Zeit später im Krankenhaus Bingen verstorben. Das Festival wurde abgebrochen.

Warnung vor Ecstasy-Tabletten

Mindestens zwei weitere Besucher der Veranstaltung waren ebenfalls kollabiert. Auch diese hatten laut Polizei zunächst über Übelkeit geklagt. Geprüft wird von den Ermittlern, ob die aufgetretenen Symptome und der Tod des 35-Jährigen in Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen stehen. Insbesondere sind dabei Ecstasy-Tabletten in den Fokus der Ermittlungen geraten. Die Polizei konnte noch in der Nacht die abgebildeten Tabletten in Zusammenhang mit der Veranstaltung sicherstellen und warnt eindringlich vor deren Konsum.

Ursache wahrscheinlich Vergiftung

Wie aus dem mittlerweile vorliegenden vorläufigen Ergebnis der Obduktion hervorgeht, war die Ursache für den Tod des Heppenheimers wahrscheinlich eine Vergiftung. Allerdings dauerten weiterführende Untersuchungen noch an, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Hinweise auf eine andere Todesursache gebe es bislang nicht. Bei den beiden ebenfalls zusammengebrochenen Besuchern besteht laut Polizeiangaben keine Lebensgefahr. hol/ots/dpa

