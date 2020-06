Festnahme nach Fälschungsverdacht

Heppenheim.Ein 39-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung in einem Verfahren verantworten.

Zivilfahnder hatten den Mann aus Neustadt an der Weinstraße in Heppenheim in der Von-Humboldt-Straße angehalten. Gegenüber den Polizisten gab der Gestoppte zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Ermittlungen zeigten jedoch schnell, dass das Dokument wegen eines Fahrverbots zur Fahndung ausgeschrieben ist. Darauf angesprochen, räumte der 39 Jahre alte Mann ein, dass die Polizei in Mannheim diesen bereits sichergestellt habe.

Zudem stellten die Beamten bei der Überprüfung des Fahrzeugs Fälschungsmerkmale an der HU-Plakette des Kennzeichens und auf dem Fahrzeugschein fest. Beides wurde sichergestellt und Strafanzeige erstattet. pol

